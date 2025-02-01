كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تطلع على استثمارات صندوق أموال الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم_زار رئيس واعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاطلاع على أدائه المالي ومشاريعه الحالية وخططه المستقبلية.

وقال رئيس الكتلة النائب زهير الخشمان ان الصندوق يشكل أحد أبرز أذرع التنمية الاقتصادية في المملكة وعنصر هام في تحقيق الامن الاقتصادي الوطني، ويجب أن يستمر في تحقيق التوازن بين تعظيم العوائد المالية وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي. مؤكدا على أهمية الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الاستثمارات، ودور مجلس النواب في متابعة أداء الصندوق للحفاظ على أموال مشتركي الضمان وضمان استدامتها.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور أمية طوقان، عن ترحيبه برئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص مجلس النواب على متابعة أداء المؤسسات الوطنية والاطلاع على سياساتها الاستثمارية. وأكد أن هذا الاهتمام يسهم في تمكين المجلس ولجانه المتخصصة من تطوير تشريعات فعالة تعزز النمو الاقتصادي، وتوفر بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. كما شدد على أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يعزز ثقة المواطنين في آليات عمل الصندوق وإدارته لاستثمارات أموال الضمان الاجتماعي.

رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عزالدين كناكريه أشاد بالدور الرقابي لمجلس النواب ولجانه على مختلف المؤسسات الوطنية وكتله النيابية، مشيرا الى ان دور الكتل النيابية يعتبر ركنا هاما في تطبيق مضامين رؤى التحديث الثلاث للوصول الى مشروع الإصلاح الوطني الشامل الذي يقوده جلالة الملك المعظم وولي عهده حفظهما الله.

وأكد كناكريه أن الصندوق ملتزم بأعلى معايير الإفصاح والشفافية في إدارة استثماراته، ويحرص على تطبيق الممارسات الفضلى في الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يعزز الثقة في أداء الصندوق ويضمن تحقيق عوائد مستدامة لصالح مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.

وتم استعراض النتائج المالية الأولية للصندوق لعام 2024، التي أظهرت نموًا ملحوظًا في مختلف المحافظ الاستثمارية. حيث ارتفعت الموجودات بقيمة 1.3 مليار دينار، لتصل إلى 16.1 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ 14.8 مليار دينار في نهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 9.1 %. كما حقق الصندوق صافي دخل من الأدوات الاستثمارية المختلفة بارتفاع نسبته 12% عن العام السابق، ليصل إلى 892.7 مليون دينار، مقارنة بـ 797.1 مليون دينار نهاية في 2023.

واستعرض الحضور ابرز استثمارات الصندوق في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والاستثمار العقاري، والمناطق التنموية والسياحة والزراعة.

فقد شهدت محفظة الاستثمار العقاري نموا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 874.6 مليون دينار، مدفوعةً باستمرار الصندوق في توسيع قاعدة أصوله العقارية عبر شراء الأراضي وتوقيع عقود التأجير. وقد بلغ إجمالي العقود المبرمة 25 عقدًا، من بينها 10 عقود طويلة الأجل بنظام BOT، في خطوة تعكس التزام الصندوق بتنفيذ استثمارات عقارية مستدامة تسهم في تحقيق عوائد طويلة الأمد. كما وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بهدف إطلاق مشاريع تطوير عقاري مشتركة .

كما واصلت شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية جهودها في استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمنطقتي الملك الحسين بن طلال /المفرق واربد التنمويتين لتصل قيمة الاستثمارات الى 686 مليون دينار في قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة.

وفي القطاع السياحي، يواصل الصندوق جهوده من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية لتعزيز البنية التحتية للقطاع من خلال الاستثمار في تطوير الفنادق والمرافق السياحية. وقد شارف مشروع تحديث وتطوير فندق كراون بلازا – البترا على الانتهاء، حيث بلغت نسبة إنجازه 98%،. إلى جانب ذلك، يجري العمل على إعداد التصاميم الخاصة بالفندق الشاطئي الجديد في العقبة، الذي سيُدار من قبل مجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية (IHG) ، ليضيف بعدًا جديدًا إلى المشهد السياحي في العقبة، ويعزز من تنافسية القطاع الفندقي في المملكة.

أما في القطاع الزراعي، فقد واصلت شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية مشروعها الزراعي في منطقة المدورة بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية. كما أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة سعودية لتزويد مصانعها بالبطاطا التصنيعية الأردنية المنشأ، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الزراعية الأردنية ويعزز مكانتها في الأسواق الإقليمية.

وفي إطار الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والصناعية، قام الصندوق بتملك حصة 7% من رأس مال شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، في خطوة تعكس توجهه نحو الاستثمار في التحول الرقمي والخدمات المالية الإلكترونية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي. كما يجري التباحث مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية للدخول في شراكات استثمارية في صناعات حامض الفوسفوريك، مما يعزز من القيمة المضافة للقطاع الصناعي الأردني ويدعم نموه في الأسواق المحلية والدولية.

وقال كناكريه ان الصندوق يواصل البحث عن فرص استثمارية نوعية تحقق عوائد مستدامة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفق استراتيجية واضحة لتحقيق التوازن بين العوائد المالية والمساهمة في رؤية التحديث الاقتصادي من خلال الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى المجدية.

وخلال اللقاء الذي حضره المهندس انيس شطناوي نائب رئيس مجلس الاستثمار، والسيدة دينا الدباس عضو مجلس الاستثمار وعدد من مدراء الصندوق، ناقش الحضور استفسارات وملاحظات رئيس الكتلة النائب زهير الخشمان ، وأعضاء الكتلة النيابية النواب: جهاد عبوي، محمد المراعية، أيمن البدادوة ، جمال قموه ، معتز ابو رمان ، محمد الجراح ، سليمان الزبن، خالد العقيلات و عبدالرؤوف الربيحات.

كما أشادت الكتلة بالأداء المالي القوي للصندوق، مؤكدةً أهمية مواصلة التزامه بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية لضمان تحقيق أفضل العوائد لمصلحة أموال الضمان الاجتماعي والاستثمار في الشركات والمشاريع والوطنية الكبرى. وأكدت على استمرار المتابعة النيابية لدعم سياسات الاستثمار الرشيدة للصندوق، بما يسهم في تحقيق الأمن المالي والاجتماعي للأجيال القادمة. وأشارت الكتلة إلى أنها تعمل حاليًا على إعداد دراسة شاملة حول البيئة الاستثمارية والمشاريع المختلفة في المملكة، وستقوم بتزويد الصندوق بنسخة منها.