المواصفات والمقاييس: إتلاف 58 ألف منتج مخالف واصدار 237 قراراً قضائيا بحق منشآت مخالفة

وطنا اليوم_نفّذت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة خلال العام الماضي 2350 جولة تفتيشيّة على المحلات التجارية ومستودعات التخزين والمصانع، شملت 7650 منشأة اقتصادية، تم خلالها التفتيش على 8550 منتجاً مختلفا في جميع محافظات وألوية المملكة.

وقالت مدير عام المؤسسة عبير بركات الزهير إنّ الكوادر الرّقابيّة أتلفت 58000 منتجاً مخالفاً للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة وأصدرت 237 قراراً قضائيّاً بحقّ منشآت مخالفة، منها 151 تحويلاً إلى النّائب العامّ و73 إنذاراً.

وأوضحت الزّهير أن المنتجات التي تمّ إتلافها تضمنت المنظفات ومستحضرات التجميل، والمواد الكهربائية كالقوابس والوصلات الكهربائيّة وخلاطات ومحابس المياه، والألبسة والأحذية، وألعاب الأطفال، وزيوت المركبات وقطع غيارها.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على التأكد من تلبية المصاعد الكهربائية المخصصة للأشخاص في المباني السكنية والمنشآت التجاريّة لاشتراطات السلامة التي تفرضها المؤسسة، مبيّنة أنّ الفرق الرّقابيّة قامت بالكشف على 3750 مصعداً خلال العام الماضي.

وبينت الزّهير أن المؤسسة تلقّت 1724 شكوى تمّت متابعتها، داعية إلى عدم التردد في إيصال الشكاوى إلى المؤسسة، عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) والموقع الإلكتروني للمؤسسة وصفحات المؤسسة على منصّات التّواصل الاجتماعي، ومنصّة بخدمتكم.