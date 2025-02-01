وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية

وطنا اليوم_تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في كافة البرامج الدراسية (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي جميع التخصصات باستثناء التخصصات الصحية للعام الجامعي 2025-2026

تغطي المنحة الدراسية:

(الرسوم الدراسية، السكن بالإضافة إلى وجبات الطعام، راتب شهري، تأمين صحي، تذكرة السفر للطلاب للمرة الأولى عند السفر إلى تركيا، وبعد التخرج عند العودة إلى بلادهم).

آلية التقديم:

الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr لتعبئة الطلب والاطلاع على كافة التفاصيل والتعليمات حول المنح والتخصصات المتاحة والجامعات وشروط القبول والتسجيل.

فترة تقديم الطلبات:

بدأت من تاريخ 10-1-2025 وتنتهي بتاريخ 20-2-2025

ملاحظات هامه:

• على المتقدم التأكد من الاعتراف بالجامعة التي يرغب بالدراسة فيها بالدخول على الرابط التالي لمعرفة أسماء الجامعات التركية المعترف بها من قبل الوزارة:

https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.