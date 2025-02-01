عمان الأهلية تشارك بإجتماع إتحاد الجامعات العربية وتُكرّم رئيس جامعة السلطان قابوس

وطنا اليوم_ اعتماد جامعة عمان الأهلية مركزاً للأمن السيبراني للجامعات العربية

‎سلطنة عمان – شاركت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان في الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لمؤسسات اتحاد الجامعات العربية، الذي استضافته جامعةعمان الأهلية تشارك بإجتماع إتحاد الجامعات العربية وتُكرّم رئيس جامعة السلطان قابوس السلطان قابوس ، بحضور نخبة من الأكاديميين والعلماء من مختلف الجامعات العربية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأفكار والخبرات بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في الوطن العربي.

‎وفي كلمة افتتاحية ، استعرض الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة السلطان قابوس، أهمية هذا اللقاء الذي يعتبر منصة استراتيجية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة ، وأكد أن التعاون المستمر بين الجامعات العربية يسهم في مواجهة التحديات الحالية ويعزز من جهود البحث العلمي والتعليم في العالم العربي.

‎من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، عن شكره لاتحاد الجامعات العربية على اعتماد مركز الأمن السيبراني للجامعات العربية في جامعة عمان الأهلية، مشيدًا بتلك الخطوة الهامة في تعزيز الدور الأكاديمي للجامعة.

وقد أشاد المشاركون بأهمية الاجتماع كفرصة لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار البناءة بما يخدم التعليم العالي والبحث العلمي العربي، مؤكدين ضرورة الاستمرار في هذه اللقاءات لتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات الجامعية.

‎في ختام الاجتماع، قدم الأستاذ الدكتور ساري حمدان درعًا تكريميًا لسمو السيّد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية.