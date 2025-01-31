البكار لنظيره الفلبيني: لا نستقدم عمالة لمهنة التمريض

وطنا اليوم:التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار نظيره وزير العمل الفلبيني بيانفينيدو إي لاجويسما، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض والذى انتهت فعالياته امس.

واتفق الوزيران على أهمية توعية العمالة الفلبينية التي يتم استقدامها للأردن بالثقافة الأردنية وبقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لضمان التزامها وحفاظا على حقوقها.

وردا على استفسار الوزير الفلبيني حول إمكانية استقدام عمالة فلبينية للأردن للعمل بمهنة التمريض بين البكار أن هذه المهنة مغلقة لصالح الأردنيين ولا يسمح بالعمل بها لغير الأردنيين.