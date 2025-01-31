ملحن الاماكن وبنت النور .. وفاة الموسيقار ناصر الصالح

وطنا اليوم:توفي الموسيقار السعودي ناصر الصالح عن عمر 63 عاماً، وذلك بحسب ما أعلن إبنه خالد عبر حسابه على منصة أكس.

وكتب خالد : “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي ناصر صالح خالد المحسن ( ناصر الصالح ) وسوف تحدد الصلاة عليه والدفن في وقت لاحق , نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

** قبطان الطرب الخليجي

ويعتبر ناصر الصالح الذي لقب بـ “قبطان الطرب الخليجي”، من أهم وأبرز الملحنين في الخليج والعالم العربي، حيث قدم العديد من الألحان منذ أن انطلقت رحلته في عالم الفن والموسيقى بشكل رسمي في السبعينات، التي تعاون فيها مع كبار الفنانين في العالم العربي، مثل محمد عبده، نوال، أحلام. ونبيل شعيل وعبدالله الرويشد وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس وراشد الفارس ورابح صقر وعبدالكريم عبدالقادر وخالد عبدالرحمن وصابر الرباعي وطلال سلامة وذكرى، ومن أبرز أعماله أغنية “الأماكن” التي غناها فنان العرب محمد عبده، والتي تُعتبر من العلامات الفارقة في مسيرته الفنية.

أيضاً قدم مع محمد عبده أعمال خالده لاتنسى و منها : ‏”بنت النور ” “أعترف لك” “عام جديد” “سمي” “الملامح”إبعد” ‏ “كثير اشتقت” “ياراحلة” “إرتبكتي””ياحنيّنه” ‏خيام العز “عهد سلمان”.

** نجوم ينعون الصالح

نجوم الفن في الخليج والعالم العربي، نعوا ناصر الصالح من خلال منشورات على منصة أكس، فكتبت أحلام، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، انتقل إلى رحمة الله تعالى ملحنا القدير الموسيقار ناصر الصالح عسى الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ‏عزائي لجميع الاسره الكريمه عسى الله يصبرهم ويربط على قلوبهم”.

أصالة نعت الراحل ببوست مؤثر، حبث كتبت على أكس “أصعب شعور بالدّنيي الفقد واليوم فقدنا فنّان عاشق للفن وصانع لأجمل الأغنيات اللي شكلت ذكرياتنا إنسان طيّب وحنون وغالي الله يرحم الفنان الكبير ناصر الصالح ويجعل مثواه الجنّه وعزائي لأهله وأحبّته ياربّ ألهمهم الصبر والتسليم لأمرك”.

** ناصر الصالح ملحن

من ناحيته شارك عبدالمجيد عبدالله، صورة تجمعه بالراحل ناصر الصالح، وكتب “رحم الله الأخ والأستاذ ⁧‫ناصر الصالح⁩ وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأبنائه وذويه الصبر والسلوان. خالص التعازي لأسرته الكريمة ولنا جميعاً”، أما أصيل أبو بكر، فكتب “رحم الله الملحن الأستاذ ⁧‫ناصر الصالح⁩ وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله وأبنائه وذويه الصبر والسلوان. خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمه ولنا جميعاً”.

عايض يوسف وأميمة طالب أيضاً كتبوا نعي للصالح عبر حسابتهم على أكس، “لاحول ولا قوة الا بالله

‏الله يرحمك يالغالي”، أما أميمة فقالت “الله يرحمه و يغفرله و يثبته عند السؤال خالص التعازي لأسرته الكريمة و للفن”.

ونعى الراحل أيضاً، مشعل العروج، أسما لمنور، ريم عبدالله، مدحت خميس، فؤاد عبدالواحد، عبدالله مخارش، مي كساب، فايز المالكي، فهد المساعد، سالم الهندي محمود سرور، نواف عبدالله، نيشان وغيرهم.

** من هو الملحن ناصر الصالح ؟

ناصر الصالح هو أحد أبرز الملحنين السعوديين والخليجيين، عُرف بإبداعه الموسيقي الذي جمع بين الأصالة والتجديد.

وُلد في الأحساء، حيث نشأ في بيئة فنية أثّرت بشكل كبير على مسيرته، خاصة أن والده كان يمتلك شركة إنتاج فني، ما أتاح له فرصة الاحتكاك بكبار الفنانين الشعبيين، مثل عيسى الأحسائي.

بدأ خطواته الأولى في عالم الموسيقى من خلال جمعية الثقافة والفنون في الأحساء، قبل أن ينطلق في مسيرة احترافية تعاون فيها مع نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي، من بينهم محمد عبده، وطلال مداح، وعبد المجيد عبد الله، وراشد الماجد، ونوال الكويتية، وأصالة. تميّز أسلوب ناصر الصالح بالتنوع والقدرة على التعبير عن مختلف المشاعر، ما جعله أحد أكثر الملحنين تأثيرًا في الأغنية الخليجية.

قدّم أعمالًا خالدة، شملت الألحان الوطنية والعاطفية والشعبية، وحصل على عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل ملحن عربي عام 2007 من مجلة زهرة الخليج، كما تم تكريمه في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية. ورغم رحيله في عام 2023، لا يزال إرثه الفني حاضرًا، حيث ترك بصمة لا تُمحى في الموسيقى الخليجية والعربية.