بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بالصور – زين تحتفل بالذكرى 63 لميلاد جلالة الملك بمسيرة دراجات ضخمة

31 يناير 2025
بالصور – زين تحتفل بالذكرى 63 لميلاد جلالة الملك بمسيرة دراجات ضخمة

وطنا اليوم:احتفاءً بالذكرى الثالثة والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين، نظّمت شركة زين الأردن وبالتعاون مع المعهد المروري الأردني ومجموعات وأُسرة مالكي وسائقي الدراجات النارية في الأردن، مسيرة للدراجات النارية، صباح اليوم الجمعة.
وجاء تنظيم هذه الفعالية التي دأبت الشركة عليها منذ أعوام بالتعاون مع شركائها، احتفالاً بذكرى ميلاد سيّد البلاد للتعبير عن الفرح بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، وذلك في إطار الاحتفالات التي تعم المملكة بهذه المناسبة، حيث جدّدت شركة زين معاني الفخر والاعتزاز بجلالة الملك محبوب الأردنيين وقدوتهم، وفخر الأمة وسندها في كافة المحافل.
وانطلقت مسيرة الدراجات النارية المُزيّنة بأعلام الأردن الخفّاقة وصور جلالة الملك، لتجوب شوارع العاصمة عمّان، من أمام مبنى شركة زين الرئيسي الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني، حيث عبّر المشاركون في المسيرة عن فرحتهم بهذه المناسبة وعن ولائهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية الرشيدة، فيما تضمّنت الفعالية تجمعاً لمالكي الدراجات النارية أمام مبنى زين قبل انطلاق المسيرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

رحلة ملهمة لـ دانا البشيتي أيقونة إعلامية أردنية تعيد تعريف الشاشات السعودية

21:55

البنك الأردني الكويتي يُعلن أسماء الفائزين بجوائز حسابات التوفير السنوية

20:50

وفاتان و6 إصابات في حادث سير مروع بالأغوار الجنوبية

20:39

الزراعة: من المبكر الحديث عن تأثر القطاع بانخفاض كميات الامطار

20:28

وزير الداخلية يتفقد حدود جابر وقرية مثناة راجل

20:23

أمانة عمان تعيد تشغيل الخدمات الإلكترونية بعد التحديث والتطوير

20:17

الملكية الأردنية تعلن عن وجهات جديدة إلى واشنطن ومومباي

19:37

اتهام خطير من واتساب لشركة تجسس إسرائيلية

19:27

البكار لنظيره الفلبيني: لا نستقدم عمالة لمهنة التمريض

19:27

الشباب والرياضة العرب” يعلن عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025

19:25

ابن خالة الأسد بقبضة الأمن.. القبض على عاطف نجيب

19:08

الاحتلال يكثف عدوانه على جنين وطولكرم ويقتحم مدنا وبلدات بالضفة

وفيات
وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025