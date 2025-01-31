مصادر فلسطينية: معبر رفح سيفتح أبوابه اليوم وليس الأحد

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيُفتح اليوم الجمعة لأول مرة وليس الأحد كما كان مخططا.

ومنذ 24 مايو/أيار الماضي تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (تسيطر عليه إسرائيل) بعدما احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من ذات الشهر.

وأشارت إلى ان إدارة المعبر ستكون تحت إشراف بعثة EUBAM الأوروبية الأمنية، إلى جانب فلسطينيين من غزة غير مرتبطين ب حماس ، ويُرجح أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية، لكن ليس تحت إشراف رسمي مباشر منها.

وتابعت “الفلسطينيون الذين سيشرفون على تشغيل المعبر حصلوا على موافقة إسرائيلية”. وفقًا لمصادر في غزة للقناة.

وقالت إنه “اعتبارًا من اليوم، سيسمح بخروج عناصر الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقًا للاتفاق”.

وأوضحت القناة أنه “سيُسمح لهؤلاء العناصر بالعودة إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم وتعافيهم”.

وينص اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل -الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 19 يناير/كانون الثاني الجاري- على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما