تدمير 10 مراكب في حريق ضخم بمنطقة بناء سفن في السويس

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام مصرية، بنشوب حريق كبير بمنطقة بناء السفن في السويس ‏المصرية، ودفعت السلطات المصرية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على ‏الحريق.‏

وعلى مدار أكثر من 6 ساعات متواصلة، حاولت فرق الحماية المدنية في السويس ‏السيطرة على ألسنة اللهب، لكن الحريق أتى على 10 مراكب صيد ولنشات نزهة ‏داخل قزق حساني لبناء السفن، مخلفًا مشهدًا أشبه بالدمار الشامل. ‏

وذكر شهود عيان أن النيران تصاعدت بسرعة كبيرة بسبب طبيعة المواد القابلة ‏للاشتعال في المنطقة، مما جعل مهمة الإطفاء أكثر صعوبة.‏

كذلك، أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ‏اللازم، فيما لم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية عن حالتهم الصحية.