وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام مصرية، بنشوب حريق كبير بمنطقة بناء السفن في السويس المصرية، ودفعت السلطات المصرية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق.
وعلى مدار أكثر من 6 ساعات متواصلة، حاولت فرق الحماية المدنية في السويس السيطرة على ألسنة اللهب، لكن الحريق أتى على 10 مراكب صيد ولنشات نزهة داخل قزق حساني لبناء السفن، مخلفًا مشهدًا أشبه بالدمار الشامل.
وذكر شهود عيان أن النيران تصاعدت بسرعة كبيرة بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال في المنطقة، مما جعل مهمة الإطفاء أكثر صعوبة.
كذلك، أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية عن حالتهم الصحية.
تدمير 10 مراكب في حريق ضخم بمنطقة بناء سفن في السويس
وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام مصرية، بنشوب حريق كبير بمنطقة بناء السفن في السويس المصرية، ودفعت السلطات المصرية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق.