شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية استهدفت معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا

وطنا اليوم:شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الجمعة، سلسلة غارات على معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا في منطقة جنتا على السلسلة الشرقية لجبال لبنان في البقاع، وعلى الحدود اللبنانية السورية في الشمال.

ووفق ما أفاد مصدر أمني لبناني، فقد أدت الغارات إلى استشهاد عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين.