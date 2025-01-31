الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها إلى دمشق بعد توقف 13 عاما

وطنا اليوم:سيرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، صباح الجمعة، أولى رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق الدولي، بعد توقف دام 13 عامًا.

وقالت الملكية الأردنية في وقت سابق، إن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.

وأوضحت الملكية أنها ستسير 4 رحلات أسبوعيًا من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار دمشق، مضيفةً أن الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق.

وبيّنت أن الملكية الأردنية ملتزمة بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.