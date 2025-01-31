بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

خطة لفتح معبر رفح مع مصر تحت إشراف قوة أوروبية

منذ 27 ثانية
خطة لفتح معبر رفح مع مصر تحت إشراف قوة أوروبية

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن خطة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بتأمين قوة شرطية أوروبية متعددة الجنسيات.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالخطة في فبراير المقبل، كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف منع تهريب الأسلحة والمسلحين عبر الحدود.
وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي سيُرسل نحو 100 ضابط حدودي، بالإضافة إلى كلاب مدربة، للإشراف على إدارة المعبر. وسيتم تعزيز الأمن بوجود حراس لحماية الضباط الأوروبيين، بينما ستتولى السلطة الفلسطينية توفير ضباط لمراقبة الحدود.
وأكد مسؤول أوروبي كبير أن القوة الأوروبية ستلعب دورًا محوريًا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، مما سيسمح بخروج نحو 200 فلسطيني يوميًا من غزة إلى مصر، معظمهم من الجرحى ومرافقيهم. كما ستُجرى فحوصات أمنية دقيقة للمارّين عبر المعبر، تشمل التحقق من الهويات وضمان عدم حملهم أسلحة.
يذكر أن قوة المساعدة الحدودية الأوروبية (يوبام) تأسست عام 2005 لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح، لكنها علّقت عملها بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007. وقد طلبت إسرائيل مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إعادة نشر القوة، بدعم من مصر والولايات المتحدة، التي ترى في القوة الأوروبية جهة موثوقة لضمان أمن المعبر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لإعادة إرساء الأمن في غزة، مع التركيز على تسهيل حركة المدنيين، خاصة المرضى والجرحى، الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:40

سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام

09:34

الدكتور محمد الهواوشة يكتب:لا تهجير ولا إذعان: فلسطين للفلسطينيين

09:32

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

09:23

الأمن يطلق خدمة دراجة الإسعاف لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة

09:17

إلزام وضع سارية علم أمام كل مبنى أو منزل يرخص جديدا

06:05

ولي العهد بعيد ميلاد الأمير هاشم : أسأل الله أن يحفظك

00:49

كل عام وعميد آل البيت بألف خير

22:14

الأمن العام يطلق خدمة “دراجة الإسعاف” لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة

21:42

الفناطسة يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل

21:05

وزيرة بريطانية حق العودة مكفول لسكان غزة ولا يجب أن يكون هناك أي ترحيل قسري

20:48

أمانة عمان تكلف مكاتب محاماة بتحصيل ضرائب المسقفات

20:34

الإسكان والتطوير تجري قرعة على 79 قطعة أرض

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025