استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

وطنا اليوم:استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس في مخيم جنين للاجئين، مع تواصل عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم لليوم العاشر على التوالي، ما يرفع عدد الشهداء إلى 19 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين، واحتجاز جثمانيهما.

وذكرت مصادر أمنية لـ”وفا” أن الشهيدين هما الشابين: يزن حاتم عطية الحسن من مخيم جنين وأمير أحمد عبد الرحمن أبو حسن من بلدة اليامون غرب جنين.

وفي وقت سابق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها في جنين استلمت ثلاث إصابات بشظايا القصف لمواطنات في الخمسينات من عمرهن.

وأوضحت أن طواقمها استلمت المواطنات الثلاث من جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري، وجرى نقلهن إلى المستشفى.

وكانت طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت اليوم الخميس، مبنى داخل مخيم جنين، بصاروخين.

وتواصل قوات الاحتلال محاصرة المخيم بشكل كامل منذ 10 أيام، وتعرقل وصول الإسعاف إلى داخله كما تمنع الطواقم الصحفية من الدخول إليه للتغطية، وسط تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة وللبنية التحتية وحرق ونسف وتفجير المنازل والمنشآت.