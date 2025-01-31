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الشرع: تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء

31 يناير 2025
الشرع: تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء

وطنا اليوم_أكدّ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية احمد الشرع، أن الإدارة الانتقالية ستعلن الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

 

وقال الشرع في خطاب وجهه للشعب السوري مساء اليوم الخميس، إنّ سوريا تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل في الداخل والخارج.

 

وبين انه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين، متعهدًا بالعمل بكل ما أوتي من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية

 

وأشار إلى أنّ الإدارة ستركز في الفترة المقبلة على تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين ممن ولغوا في الدم السوري بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية للدولة لا فساد فيها ولا رشاوى

 

وأوضح أنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع السوريين نساء وشبابا


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