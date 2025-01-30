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الفناطسة يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل

منذ 5 ثواني
الفناطسة يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل

وطنا اليوم – شارك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل الذي يعُقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وحسب بيان صحفي للاتحاد اليوم، يشارك في المؤتمر وزراء عمل وقادة نقابيون، وأصحاب عمل من مختلف دول العالم، باعتباره منصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويشجع على تبادل الخبرات وتعزيز الحوار، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

والتقى الفناطسة، على هامش المؤتمر، مع مدير عام منظمة العمل الدولية، جلبرت هونجبو، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) لوك تريانغل. إلى جانب العديد من القيادات النقابية العربية والدولية المشاركة.

ويهدف المؤتمر، الى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل و تعزيز الزخم في سوق العمل وتحسين جودة التعليم والتدريب و توفير فرص عمل متوازنة ومفيدة و تعزيز التعاون الدولي من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية.

كما يسعى، إلى سد الفجوات داخل أسواق العمل، للوصول إلى رؤى عملية تمكن أصحاب المصلحة من الاستجابة إلى التحديات التي يواجهها سوق العمل، وتوفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب، وتقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل، على الصعيدين المحلي والعالمي.

وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل.


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