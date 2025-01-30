وزيرة بريطانية حق العودة مكفول لسكان غزة ولا يجب أن يكون هناك أي ترحيل قسري

وطنا اليوم_أكدت أناليز دودز وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية موقف بلادها الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

قالت المسؤولة البريطانية، في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء أمس الأربعاء، “فيما يتعلق بعودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم ومجتمعاتهم، فإن الموقف البريطاني واضحٌ جداً، ويحق لسكان غزة أن يعودوا إلى منازلهم. وهذا حقٌ مكفول بموجب القانون الدولي، وبالتالي موقفنا واضح جداً فيما يتعلق بحق العودة.

وفي ردها على سؤال إن كانت بريطانيا بشكل واضح ترفض تهجير الفلسطينيين، وخصوصاً فلسطيني قطاع غزة، إلى دول أخرى؟، أكدت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية بأنه يجب ألا يكون هناك ترحيل قسري للاجئين بغض النظر عن أي منطقة، وهذا ينطبق على على قطاع غزة وأي سياق آخر.

وقالت في حديثها للجزيرة “بطبيعة الحال نحن نقدر الدور الذي اطلعت به الإدارة الأمريكية الخالية والمسابقة للتوصل لوقف إطلاق النار، نحن ممتنون لهما وقطر ومصر ودول أخرى ساعدوا على الوصول إلى هذا الاتفاق”.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة البريطانية أكدت بوضوح بأنه يجب أن نعمل جميعاً للتوصل إلى حل الدولتين، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نتأكد من قدرة الفلسطينيين على العيش بأمان.