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الإعلان عن استشهاد قائد أركان المقاومة محمد الضيف

منذ 24 ثانية
الإعلان عن استشهاد قائد أركان المقاومة محمد الضيف

وطنا اليوم:نعى أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف.
وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة: “نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف”.
وأعلن أبو عبيدة استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، وعدد من القادة أبرزهم مروان عيسى، نائب قائد أركان القسام، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، وقائد لواء الشمال أحمد الغندور، وقائد لواء المحافظة الوسطى أيمن نوفل.


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