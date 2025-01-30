الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وطنا اليوم:أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وفق تلفزيون فلسطين.

وجاء الإفراج عن الأسرى مقابل إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين من غزة.

وقالت مصادر إن أسرى مقدسيين أفرجت عنهم إسرائيل يصلون منازلهم وسط تشديدات أمنية.

وكانت فصائل فلسطينية في غزة أطلقت سراح أربيل يهودا، وآجام بيرغر، وجادي موشي موزسس، إضافة إلى 5 محتجزين أجانب.

وتأخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال بحجة “حدوث فوضى وخروقات خلال عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوسطاء قدموا “التزاما بضمان خروج آمن للمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الجولات المقبلة”.

ومن بين المحررين في هذه الدفعة، زكريا الزبيدي القيادي في “شهداء الأقصى” والذي يعرف بأنه أحد أبطال “نفق الحرية” الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أن يعتقلهم الاحتلال مجددا.

في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال منعت عددا من عائلات الأسرى المحررين الذين تم إبعادهم من السفر للقاء أبنائهم.