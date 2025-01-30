بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

منذ 3 ساعات
الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

وطنا اليوم:قال مكتب إعلام الأسرى إنه بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أمرا بتأخير الإفراج عن الفلسطينيين حتى ضمان خروج آمن للمحتجزين الإسرائيليين من غزة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر أمني إن تعليمات صدرت بتأخير قافلة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية -اليوم الخميس- في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.
كما نقلت الصحيفة عن نفس المصدر قوله إن الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين عادت أدراجها إلى الأماكن التي انطلقت منها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

14:49

وزير البيئة يفتتح متنزه صخرة البيئي في عجلون

14:45

الحكمة وM42 توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية في الإمارات

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025