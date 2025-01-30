الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

وطنا اليوم:قال مكتب إعلام الأسرى إنه بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أمرا بتأخير الإفراج عن الفلسطينيين حتى ضمان خروج آمن للمحتجزين الإسرائيليين من غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر أمني إن تعليمات صدرت بتأخير قافلة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية -اليوم الخميس- في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

كما نقلت الصحيفة عن نفس المصدر قوله إن الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين عادت أدراجها إلى الأماكن التي انطلقت منها.