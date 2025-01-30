رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، المفوَّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور الأردن في إطار جولة شملت سوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين – تركيا ولبنان.

وأكَّد رئيس الوزراء أهمية الشراكة بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في توفير الخدمات الأساسية لهم، مشدّداً على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي والدول المانحة تقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة لهم والعمل على تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة إلى بلدهم.

وجرى التأكيد على الدور المهم للمفوضيَّة في تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة والآمنة للاجئين السوريين في بلدهم، واستدامة الدَّعم المقدَّم لهم في دول اللجوء.

بدوره، عبَّر غراندي، عن تقدير المفوضيَّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للجهود التي بذلها الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، مؤكّداً أنَّ المفوضيَّة بصدد وضع خطَّة شموليَّة تتعلَّق بمساعدة اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم والدُّول المستضيفة لهم.

وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدَّولي زينة طوقان، والمدير الإقليمي للمفوضيَّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثل المفوضيَّة في الأردن.