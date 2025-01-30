الأمن العام: فيديو تعنيف الطفلة قديم ولم يقع في الأردن

وطنا اليوم:أكد الأمن العام أن الفيديو المُعاد تداوله والذي يظهر فيه شخص يعنّف طفلة صغيرة لم يقع داخل المملكة، مشيرًا إلى أنه يعود لعام 2019 في دولة مجاورة.

وأوضح الأمن العام أنه سبق أن نشر توضيحًا حول هذا الفيديو، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير صحيحة تُثير القلق بين المواطنين.