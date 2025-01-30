بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام: فيديو تعنيف الطفلة قديم ولم يقع في الأردن

30 يناير 2025
الأمن العام: فيديو تعنيف الطفلة قديم ولم يقع في الأردن

وطنا اليوم:أكد الأمن العام أن الفيديو المُعاد تداوله والذي يظهر فيه شخص يعنّف طفلة صغيرة لم يقع داخل المملكة، مشيرًا إلى أنه يعود لعام 2019 في دولة مجاورة.
وأوضح الأمن العام أنه سبق أن نشر توضيحًا حول هذا الفيديو، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير صحيحة تُثير القلق بين المواطنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

14:49

وزير البيئة يفتتح متنزه صخرة البيئي في عجلون

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025