ديوان ابناء الكرك/عمان يهنئ جلالة الملك في عيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم_

بكل معاني الولاء والانتماء، وبأصدق مشاعر المحبة والوفاء، يتقدم ديوان أبناء الكرك – عمّان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمد في عمره ويديم على الأردن الغالي نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.

سيد البلاد،

في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعًا، نقف خلف جلالتكم بكل عزيمة وإيمان، مؤكدين التفافنا حول راية الحق التي ترفعونها، وحكمتكم في قيادة الوطن وسط التحديات، وصمودكم في وجه الضغوط السياسية التي تحاول المساس بثوابتنا الوطنية. لقد أثبتم للعالم أن الأردن، رغم صغر مساحته، كبير بمواقفه، عظيم بصلابته، ثابت في الدفاع عن قضاياه العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، القضية التي لم تغب عن فكر جلالتكم لحظة واحدة، فكنتم الصوت الأعلى في المحافل الدبلوماسية، تدافعون عن حقوق الفلسطينيين في وجه آلة الاحتلال الإسرائيلية، وتدحضون ادعاءات المعتدين بالحجة والمنطق، وتذودون عن القدس ومقدساتها، ثابتين على العهد الذي ورثتموه عن الهاشميين الأطهار.

يا أبا الحسين،

إننا في هذا اليوم المجيد، لا ننسى مواقفكم العظيمة في كسر الحصار عن أهلنا في غزة، إذ كان الأردن أول من حمل الخير إليهم جوًا وبرًا، لم تبالوا بالعوائق السياسية ولا بالتحديات الدولية، بل سطرتم موقفًا إنسانيًا ووطنيًا عزّ نظيره، فكنتم أول من أوصل المساعدات إلى غزة الجريحة، وتحملتم كل الأعباء السياسية من أجل نصرة الأهل المحاصرين، فكنتم بحق نصير المظلومين وحامل لواء العروبة والكرامة.

وإننا إذ نعاهدكم اليوم، بأننا معكم ونسير خلف قيادتكم، ماضون بثبات وثقة، نستمد منكم القوة والعزيمة، ونتعلم في مدرستكم الحنكة السياسية، ومخاطبة العالم بالحجة والمنطق، ونستلهم من حكمتكم كيف يكون الدفاع عن القضايا العادلة بصلابة وإرادة لا تلين.

حفظكم الله يا سيدنا وأبقى الأردن عزيزًا شامخًا في ظل رايتكم الهاشمية الخفاقة.

وكل عام وجلالتكم بألف خير.