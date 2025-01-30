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أمير دولة قطر يصل دمشق والرئيس الشرع في استقباله

30 يناير 2025
أمير دولة قطر يصل دمشق والرئيس الشرع في استقباله

وطنا اليوم:وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس ليكون أول قائد عربي يصل إلى سوريا.
وقال الديوان الأميري: “إنّ رئيس سوريا أحمد الشرع، كان في مقدمة مستقبلي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار دمشق”.
ويوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشرع، في العاصمة السورية دمشق.
وقبل ذلك، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.
وأوائل الشهر الجاري، استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وفي إطار دعمها للشعب السوري، تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.


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