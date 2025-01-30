‎محافظة يهنئ والأسرة التربوية بميلاد الملك: معاهدين الله بأننا على خطاه الواثقة ماضون.

وطنا اليوم:هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة والأسرة التربوية، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بعيد ميلاده 63.

وقال الدكتور محافظة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على منصة فيس بوك:

“يشرفني والأسرة التربوية أن نرفع لمقام مولاي المعظم صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، أسمى آيات التهاني في عيد ميلاده الميمون، سائلين المولى عز وجل أن يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية، ويبقيه سندًا وذخرًا، ومصدر فخر وإلهام، معاهدين الله بأننا على خطاه الواثقة ماضون.”