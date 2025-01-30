بدء أول أيام خمسينية الشتاء في الاردن الجمعة

وطنا اليوم:تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استقرار الأجواء خلال الأيام القادمة، مع بقاء الطقس مشمسًا ولطيفًا الخميس في أغلب المناطق، في حين يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ومع ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا في معظم المناطق، وباردًا نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويمتد فصل الشتاء إلى تسعين يوما (أحيانا 89 يوما) تقسم إلى قسمين، هما: فترة المربعانية، وتستمر أربعين يوماً، وفترة الخماسينية أو خمسينية الشتاء، وتستمر خمسين يوماً وتسمى أيضا بفترة السعودات. فمتى تبدأ خمسينية الشتاء في الأردن؟ وما هي فترة السعودات؟

وتبدأ خمسينية الشتاء بحسب الموروث الشعبي بعد انتهاء المربعانية مباشرة، حيث تنتهي المربعانية مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، وعندها تبدأ فترة “خمسينية الشتاء” أو “خماسينية الشتاء”، والتي سميت بهذا الاسم لأنها تستمر تقريبا خمسين يوماً.

تُشكل فترة خمسينية الشتاء ما نسبته 38٪ من مجاميع هطول الأمطار في المملكة، وعادةً ما تتأثر المملكة خلال خماسينية الشتاء بحالات جوية ماطرة إما على شكل مُنخفصات جوية أو حالات عدم استقرار جوي، وارشيفياً قد تساقطت الثلوج في العديد من السنوات السابقة خلال فترة الخماسينية، ولاسيما الفترة الأولى منها،

ويوم غد الجمعة يصادف أول أيام خمسينية الشتاء، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يبقى معتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات ما بعد الظهر، يُتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، تمتد أحيانًا خلال ساعات الليل الأولى إلى بعض المرتفعات الجنوبية الغربية. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا. وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية.

يوم السبت، تبقى الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. خلال ساعات الليل، يستمر الطقس باردًا في معظم المناطق، مع تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردًا في معظم المناطق، مع بقاء الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

إدارة الأرصاد الجوية تدعو المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، وأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.