أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاد جلالته (الثالث والستون).

سائلين الله عز وجل أن يمد بعمر جلالته وأن يحفظه ذخراً للوطن والأمة

وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير