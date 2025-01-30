بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

30 يناير 2025
أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاد جلالته (الثالث والستون).
سائلين الله عز وجل أن يمد بعمر جلالته وأن يحفظه ذخراً للوطن والأمة
وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

14:49

وزير البيئة يفتتح متنزه صخرة البيئي في عجلون

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025