التلفزيون السويدي يؤكد مقتل حارق المصحف سلوان موميكا بالرصاص

وطنا اليوم:أعلن التلفزيون الرسمي السويدي، مقتل المواطن الذي اشتهر بحرق نسخة من المصحف، وذلك بإطلاق نار داخل شقته جنوب ستوكهولم .

كما أعلنت الشرطة السويدية مقتل سلوان موميكا الذي أقدم على حرق المصحف وتدنيسه مرارا مما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام المحلية أكدوا مقتل موميكا رميا بالرصاص داخل شقته بالعاصمة ستوكهولم.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مسلحا اقتحم شقته وأطلق عليه النار.

وتعرض اللاجئ العراقي للمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيله من البلاد، وفي مارس/آذار من العام نفسه قال موميكا إنه غادر السويد إلى النرويج طلبا للجوء فيها.