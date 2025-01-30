الحكومة تبحث آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية

وطنا اليوم:بحث وزير العمل خالد البكار مع نظيره المصري محمد عبد العزيز جبران آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية للأردن.

وأكد الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل الذي يُعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة السعودية الرياض أهمية أن تضمن الآلية الجديدة لاستقدام العمالة المصرية للأردن عدم تسرب العمالة من بعض القطاعات كالقطاع الزراعي إلى باقي القطاعات من خلال تعاون الجانبين.

وشدّد البكار وجبران بحضور السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول على ضرورة أن تضمن هذه الآلية أيضا توفير عمالة مؤهلة مصرية ومدربة للقطاعات التي يتم استقدامها للأردن خاصة في المهن التي يحتاج إليها سوق العمل الأردني.

وأوضح الوزيران أن هذا التعاون المستمر يأتي ثمرة للعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بتوجيهات من قيادتي البلدين.

وبين الوزير البكار أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع مختلف القطاعات في الأردن من خلال غرف الصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى كالقطاعين الإنشائي والزراعي لتحديد احتياجاتها من العمالة المصرية وبناء على هذه الاحتياجات سيتم التنسيق مع الأشقاء في مصر لعملية الاستقدام.

بدوره أكد الوزير المصري جبران أن وزارة العمل المصرية حريصة على توعية العمالة المصرية بحقوقها وما يترتب عليها في حال مخالفتها أحكام القانون في الأردن لضمان التزامها بقانون العمل الأردني والأنظمة التي تنظم سوق العمل، إضافة إلى حرص مصر على توفير عمالة مؤهلة بالمهن التي ستعمل بها في الأردن بحسب احتياجات القطاعات المختلفة.