بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

مراكز أورنج الرقمية تحتفل بتخريج طلاب أكاديمية البرمجة

30 يناير 2025
مراكز أورنج الرقمية تحتفل بتخريج طلاب أكاديمية البرمجة

وطنا اليوم:احتفت أورنج الأردن بتخريج أكثر من 120 طالبة وطالباً ضمن الدفعة الأولى من “أبطال التغيير” من أكاديمية أورنج للبرمجة، المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في إطار المشروع الذي أطلقته بالتعاون معProparco ، واستهدف المشروع تمكين الشباب في أربع محافظات أردنية: الزرقاء، وإربد، والعقبة، والبلقاء، بهدف توسيع آفاقهم الرقمية وتعزيز قدراتهم التقنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الرقمي التي تشهد نمواً متسارعاً.
وتضمنت الفعالية كذلك يوماً وظيفياً بالشراكة مع عدد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اطلع من خلاله المشاركون على الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع، كما تمكنوا من تقديم سيرهم الذاتية ما يعزز من فرصهم في إيجاد فرص عمل تناسب مهاراتهم وتطلعاتهم.

لمشاهدة الفيديو .. اضغط هنا 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

14:49

وزير البيئة يفتتح متنزه صخرة البيئي في عجلون

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025