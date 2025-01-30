مراكز أورنج الرقمية تحتفل بتخريج طلاب أكاديمية البرمجة

وطنا اليوم:احتفت أورنج الأردن بتخريج أكثر من 120 طالبة وطالباً ضمن الدفعة الأولى من “أبطال التغيير” من أكاديمية أورنج للبرمجة، المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في إطار المشروع الذي أطلقته بالتعاون معProparco ، واستهدف المشروع تمكين الشباب في أربع محافظات أردنية: الزرقاء، وإربد، والعقبة، والبلقاء، بهدف توسيع آفاقهم الرقمية وتعزيز قدراتهم التقنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الرقمي التي تشهد نمواً متسارعاً.

وتضمنت الفعالية كذلك يوماً وظيفياً بالشراكة مع عدد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اطلع من خلاله المشاركون على الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع، كما تمكنوا من تقديم سيرهم الذاتية ما يعزز من فرصهم في إيجاد فرص عمل تناسب مهاراتهم وتطلعاتهم.

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