أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ جلالة الملك المعظم بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:يتشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، وأعضاء مجلس التعليم العالي، وأسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يرفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثالث والستين سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة القيادة الهاشمية الرشيدة.

وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير