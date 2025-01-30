بلباسها العسكري .. تسليم مجندة إسرائيلية من وسط الركام في مخيم جباليا إلى الصليب الأحمر

وطنا اليوم:سلمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، المحتجزة الإسرائيلية آغام بيرغر للصليب الأحمر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

فقد قررت المقاومة تسليم هذه الدفعة من الأسرى في هذه المنطقة التي دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال الحرب وأعلن أنها لم تعد صالحة للحياة.

وأخرج عناصر “فرقة الظل” التابعة للقسام، والموكل إليها مهمة تسليم الأسرى، بيرغرم، من بين ركام المخيم، ومعها قرار الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وتجمع آلاف الفلسطينيين في المكان، لمتابعة تسليم المجندة الإسرائيلية.

وقد نصبت المقاومة منصة لتسليم الأسرى تماما كما فعلت خلال عملية التسليم الثانية، ووضعت عليها يافطة كبيرة تتضمن عبارات منها: المقاومة هزمت غفعاتي، في إشارة إلى لواء غفعاتي النخبوي الذي فقد العشرات من جنوده وبعض قادته خلال معارك جباليا.

ومن المخطط أن تفرج سلطات الاحتلال اليوم الخميس عن 110 أسرى مقابل إفراج حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة الثالثة من التبادل في المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق ما تسلمته حركة حماس، تضم قائمة المُفرج عنهم اليوم من سجون الاحتلال 32 محكوما بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا.