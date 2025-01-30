وزير الخارجية: علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي مستمرة بالنمو بشكل أقوى

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن علاقات الأردن التاريخية مع الاتحاد الأوروبي مستمرة في النمو بشكل أقوى.

وأضاف الصفدي، في منشور له عبر منصة “إكس”، الخميس، “آفاق جديدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين الأردن والاتحاد الأوروبي”.

وتابع الصفدي “ممتنون لجميع شركائنا في الاتحاد الأوروبي على صداقتهم ودعمهم””.

وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، الأربعاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بقرابة مليار يورو.

ويأتي توقيع الاتفاقية، تأكيدا على أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتقديرا لدور المملكة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة.

كما تتضمن الاتفاقية بنودا بشأن تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.