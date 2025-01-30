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الصفدي مهنئاً: نسمتد من جلالة الملك بعيد ميلاده أسمى معاني البذل والعطاء

30 يناير 2025
الصفدي مهنئاً: نسمتد من جلالة الملك بعيد ميلاده أسمى معاني البذل والعطاء

وطنا اليوم:رفع رئيس وأعضاء مجلس النواب التهنئة لمقام صاحب الـ جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة حلول عيد ميلاده الثالث والستين، متمنين لجلالته دوام الصحة والعافية، وأن يديمه ذخراً وسنداً لأبناء شعبه وأمتنا.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: نحتفل مع أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة بعيد ميلاد جلالة الملك، وهي مناسبة غالية على القلوب، نستمد منها أسمى معاني البذل والعطاء ومواصلة مسيرة التحديث الشامل التي أراد جلالته، أن تكون فاتحة لمشروع وطني شامل، يعزز من نهضة الوطن في المجالات كافة.
وأضاف الصفدي: نستذكر بعظيم الفخر، منجزات كبيرة تحققت منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث كرس نهج بناء المؤسسات، ليمضي الأردن بقيادته نحو تحديث سياسي واقتصادي وإداري مسعاه الرئيسي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، رافعاً من خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته، شعاراً نسير على نهجه في السلطات كافة.
وقال إن التفافنا حول راية عميد آل البيت الأطهار، ووقوفنا موحدين مع جيشنا وأجهزتنا الأمنية، وتماسكنا في جبهة صلبة، هو السبيل والسر وراء منعة الأردن، فهذا الوطن يبرهن دوماً أنه يبقى قوياً كلما اشتدت التحديات وتعاظمت الكروب.
وختم الصفدي بالقول: من سيد البلاد نستمد العزيمة والقوة والثبات، فكل عام ومولاي المفدى بألف خير، تحرسه عناية الرحمن، وعلى يمناه سيف الحق الهاشمي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني


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