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مستشار ترامب: على مصر والأردن أن تقترحا حلا لنقل سكان غزة

30 يناير 2025
مستشار ترامب: على مصر والأردن أن تقترحا حلا لنقل سكان غزة

وطنا اليوم:نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص بشؤون الرهائن، قوله إنه يتعين على مصر والأردن تقديم خيار بديل، بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين.
وقال بوهلر “أعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين”، مشيرا إلى أن مصر والأردن بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.
كما أوضح أن ترامب عرض خيارا يراه مناسبا لمصر والأردن، لكنه منفتح على خيارات أخرى.

رفض مصري أردني
وكان الرئيس الأميركي قال قبل أيام إنه يرغب في “تطهير” قطاع غزة، موضحا أنه سيطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما طلبه من ملك الأردن عبد الله الثاني بالسماح بدخول ما يصل إلى 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى الأراضي المصرية.
ورفض كل من الاردن ومصر هذا المطلب، حيث وصف السيسي ذلك بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني وليام روتو في القاهرة أمس الأربعاء، إنه “لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما أكد الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، موقف بلاده “الراسخ” بضرورة “تثبيت الفلسطينيين على أرضهم”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن “الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ورفضنا للترحيل ثابت ولا يتغير”.


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