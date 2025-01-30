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شركة زين تهنئ الملك بذكرى ميلاده

30 يناير 2025
شركة زين تهنئ الملك بذكرى ميلاده

وطنا اليوم:ترفع شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثالث والستون.
وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً؛ تجدّد الشركة مشاعر الفخر والاعتزاز بجلالة القائد الأعلى، قدوة الأردنيين وقائدهم على دروب المجد، وسند الأهل والأشقاء بمواقفه المشرفة تجاه أمته.
وتواصل شركة زين استعداداتها لفعاليتها الاحتفالية السنوية بهذه المناسبة العزيزة، والتي تتضمن مسيرة ضخمة للدراجات النارية ستنطلق صباح غد الجمعة من مبنى الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، لتجوب شوارع عمان وصولاً إلى نقطة الختام في متحف الدبابات الملكي


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