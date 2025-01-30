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الشوبكي يصف تصرف الصفدي خرقا للدستور

30 يناير 2025
الشوبكي يصف تصرف الصفدي خرقا للدستور

وطنا اليوم-في ادراج له على منصة اكس وصفة الباحث الاقتصادي المهندس عامر الشوبكي تصرف رئيس مجلس النواب بانه خرق للدستور وقال.
رئيس مجلس النواب الاردني، الذي يفترض أن يكون القدوة في احترام الدستور، يخرقه مرة أخرى! منعه وزير المالية من الحديث وإهانته علناً تجاوز خطير يسيء لصورة المجلس وهيبة الدولة. لم تكن هذه أولى مخالفاته، فقد سبق أن اخطئ في وصف ديوان المحاسبة، بينما يغيب صوته تماماً عندما يتعلق الأمر بوقف نهج رفع الأسعار والتصدي لقضايا الشأن العام. في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، الأردن بحاجة إلى قادة يدافعون عن مصالح الشعب، لا إلى من ينشغلون بمعاركهم الشخصية!


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