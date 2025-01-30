كابيتال بنك يرعى ورشة عمل تدريبية لتمكين ذوي الإعاقة البصرية في مجال صناعة البودكاست

وطنا اليوم:رعى كابيتال بنك ورشة عمل تدريبية متخصصة في صناعة البودكاست للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وذلك بالتعاون مع الملتقى الثقافي للمكفوفين.

وهدفت الورشة إلى تزويد 15 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة البصرية، بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنتاج محتوى بودكاست احترافي، بدءاً من التخطيط وكتابة النصوص، ومروراً بأساسيات التسجيل والمونتاج، وصولاً إلى التسويق والنشر، بواقع 18 ساعة تدريبية مكثفة، شملت 12 ساعة معتمدة و6 ساعات تدريب عملي احترافي داخل استوديوهات التسجيل. وقد حرص المدربون والخبراء في مجال صناعة البودكاست، على توفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة تراعي احتياجات المشاركين.

وأشارت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، إلى إيمان كابيتال بنك بأن التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ من إتاحة الفرص التي تساعدهم على استثمار قدراتهم وإطلاق طاقاتهم، موضحة أن رعاية كابيتال بنك الدورة التدريبية تأتي في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية، والتي تهدف إلى تحقيق دمج فعّال ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع.

وأعربت بارطو أن الورشة لا تهدف فقط إلى تطوير مهارات المشاركين التقنية في مجال صناعة البودكاست، بل تسعى أيضاً إلى منحهم منصة للتعبير عن أنفسهم وقضاياهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم كأفراد فاعلين قادرين على التأثير الإيجابي في محيطهم.

يُذكر أن “الملتقى الثقافي للمكفوفين”، الذي تأسس عام 1995، يهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمكفوفين من خلال إزالة العوائق من البيئة المحيطة ونشر الوعي بأهمية استخدام العصا البيضاء. كما يعمل على تمكين ذوي الإعاقة البصرية من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال والشباب والنساء.