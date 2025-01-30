بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تقل 64.. شاهد طائرة أميركية تصطدم بمروحية في الجو وتشتعل

30 يناير 2025
تقل 64.. شاهد طائرة أميركية تصطدم بمروحية في الجو وتشتعل

وطنا اليوم:أفادت مصادر أميركية بسقوط قتلى وانتشال جثث إثر اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مطار ريغان في واشنطن، بينما استغرب الرئيس دونالد ترامب وقوع الحادث بهذه الكيفية.
وأكدت شركة أميركان إيرلاينز أن الطائرة التابعة لها كانت قادمة في رحلة داخلية من ويتشيا بولاية كنساس وعلى متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم لحظة وقوع الحادث فوق نهر بوتوماك، في حدود التاسعة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثانية صباح الخميس بتوقيت غرينيتش).
ونقلت شبكة “سي بي إس” عن مصدر في الشرطة أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث أكثر من 18 شخصا حتى الآن من نهر بوتوماك ولم يتم العثور على ناجين.
كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة أنه تم انتشال جثث عدد من الركاب من النهر.
وقال مسؤول فريق الإنقاذ في العاصمة واشنطن إن عملية الإنقاذ معقدة جدا، ووصف الظروف بالصعبة للغاية، مشيرا إلى برودة الأجواء، مضيفا أنهم تمكنوا بسرعة من تحديد مكان إحدى الطائرتين المحطمتين ووسيواصلون العمل طوال الليل.
من جهتها، قالت عمدة العاصمة واشنطن موريال باوزر إن الطائرة والمروحية المحطمتان ما زالتا في المياه حاليا وإن التركيز منصب على عمليات الإنقاذ، مضيفا أن هناك قوارب وغواصين يبحثون في نهر بوتوماك عن الركاب.
وكانت فرق إنقاذ عدة مجهزة بقوارب ومروحيات توجهت إلى موقع تحطم الطائرتين في النهر وباشرت عمليات البحث، وبالتزامن وصل فريق تحقيق للمنطقة.
وكان السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز أكد في منشور على منصة “إكس” سقوط قتلى.
وفي حين أفادت شبكة “إن بي سي” بإنقاذ 4 من الركاب، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر أمني أن عمليات البحث عن ناجين باتت أكثر صعوبة.
وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، مضيفا أن التحقيقات بدأت في حادث التصادم.
وبحسب شبكة سي إن إن، يشارك عشرات رجال الإنقاذ في عمليات غوص في نهر بوتوماك للبحث عن ناجين.
كما نقلت وسائل إعلام أميركية عن حاكم ولاية ميريلاند أن الشرطة أرسلت غواصة للموقع للمشاركة في جهود البحث.
وأكد الجيش الأميركي أن 3 جنود كانوا على متن مروحية “بلاك هوك” التي اصطدمت بطائرة الركاب، مشيرا إلى أن المروحية التابعة له انطلقت من قاعدة فورت بيلفوار في فرجينيا.
ووفقا لوسائل إعلام أميركية، كانت المروحية العسكرية تقوم برحلة تدريبية عندما وقع الحادث.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن التصادم وقع في منطقة تخضع لمراقبة مشددة على مسافة 5 كيلومترات تقريبا جنوب البيت الأبيض والكونغرس.

ترامب يتساءل
وفي ردود الفعل، استغرب الرئيس دونالد ترامب تحليق المروحية العسكرية باتجاه طائرة الركاب حتى اصطمت بها.
وكتب ترامب “لماذا لم تحلق المروحية عاليا أو تهبط أو تستدير ولماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله”؟
وأضاف “كان يمكن تفادي حادث تحطم الطائرة التي حلقت على مسار مثالي والمروحية اتجهت مباشرة نحوها لفترة طويلة”.
وكان الرئيس الأميركي قد وصف الحادث بالمروع، وقال إنه تم إطلاعه بشكل كامل على ما وصفه بالحادث المروع الذي وقع قرب مطار ريغان في واشنطن.
وفي ردود الفعل أيضا، عبّر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن حزنه العميق بسبب ما سماها المأساة المروعة في مطار ريغان.
من جهته، قال وزير النقل الأميركي شين دافي إن وزارته ستتخذ الإجراءات اللازمة -إذا كان ذلك ضروريا- بشأن مسارات الطائرات.
وعقب الحادث، تم إغلاق مطار ريغان وتحويل الرحلات إلى مطار بالتيمور الدولي.
وقالت وكالة الطيران الفدرالية الأميركية إن المطار سيظل مغلقا حتى الخامسة من صباح الجمعة بتوقيت واشنطن على أقل تقدير.
ووفق مصادر في وحدات الإنقاذ الأميركية، قد تكون كارثة الطائرة بواشنطن هي الأكثر دموية منذ عقود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025