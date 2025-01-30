شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلىمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون.

وفي هذه المناسبة العزيزة، تتقدم الشركة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام جلالته على دعمه المتواصل واهتمامه الدائم بأعمال الشركة ومسيرتها، والذي تبدى بزيارة جلالته التي شرّفنا بها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي إلى مصانع الشركة في غور الصافي، والتي رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، حيث شكلت هذه الزيارة الكريمة مصدر إلهام وتحفيز لكافة العاملين في الشركة لمواصلة بذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بمكانة الشركة على المستويين المحلي والعالمي.

نسأل الله أن يمد جلالته بموفور الصحة والعافية والعزيمة، وأن يديم على الأردن وشعبه نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل قيادته الحكيمة.

وكل عام وقائد الوطن بألف خير