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أمير قطر .. أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد

30 يناير 2025
Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani waves as he walks to meet British Prime Minister Keir Starmer at Downing Street, in London, Britain, December 4, 2024. REUTERS/Hannah McKay

وطنا اليوم:قالت مصادر إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور دمشق اليوم الخميس كأول قائد عربي يصل سوريا.
وأكدت رئاسة الجمهورية السورية أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع سيلتقي اليوم الخميس بأمير قطر.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشرع، في العاصمة السورية دمشق.
وقبل ذلك، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.
وأوائل الشهر الجاري استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وفي إطار دعمها للشعب السوري، تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.


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