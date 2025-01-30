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إعلان الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية

30 يناير 2025
إعلان الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية

وطنا اليوم:بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع.
فيما تضمن هذا الإعلان الذي جاء خلال “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” في دمشق، مساء أمس الأربعاء، بحضور قادة الفصائل المسلحة الأعضاء بإدارة العمليات العسكرية، عدة قرارات مهمة.

فما هي أبرز تلك القرارات؟
ومن ضمن تلك القرارات، حل البرلمان، وتكليف الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية.
كما نص الإعلان على تعليق الدستور عام 2012، والعمل لاحقا على وضع دستور جديد للبلاد.
كذلك، شملت القرارات حل الجيش السوري، وتشكيل قوات مسلحة بعقيدة جديدة.
ونصت أيضا على حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بمختلف تسمياتها وفروعها، وجميع الميليشيات التي أنشأها.

حل حزب البعث
إلى ذلك، تضمنت القرارات “حل حزب البعث العربي الاشتراكي”، الذي حكم البلاد أكثر من 60 عاما، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى، على أن تعود أصولها إلى الدولة.
كما شملت “حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية” ودمجها في مؤسسات الدولة.
وأسقطت الفصائل المسلحة، بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي يتزعمها الشرع في الثامن من الشهر الماضي (ديسمبر 2024)، نظام الأسد الذي فر إلى روسيا مع عائلته بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.


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