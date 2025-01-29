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الشيخ فيصل الحمود يهنئ جلالة الملك بيوم ميلاده

29 يناير 2025
الشيخ فيصل الحمود يهنئ جلالة الملك بيوم ميلاده

وطنا اليوم:رفع معالي المستشار في الديوان الأميري الكويتي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح التهاني الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لميلاده الميمون .
وأشاد الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحفي بما حققته المملكة بفضل قيادتها الحكيمة من إنجازات أذهلت الجميع في شتى المجالات على الصعيدين الدولي والمحلي .
وأضاف ان جلالته المخلص الوفي لنهج سلالة النبي الامين صلى الله عليه وسلم والجندي الصلب الشجاع في الدفاع عن مقدسات المسلمين، مشيراً إلى مسيرة البذل والعطاء لجلالة الملك عبدالله الثاني والتي انعكست ايجابيا على تحقيق إنجازات تاريخية للمملكة فضلا عن مسيرة الإصلاح والتنمية والتطوير بفضل حنكته لتبقى المملكة وطنا نموذجيا .
داعياً الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على جلالته بالخير واليمن والبركات وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الاردني الشقيق دوام التقدم والأزدهار


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