أمين عمان: تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 75%

وطنا اليوم:أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء نظاماً معدلاً لنظام الأبنية في عمان (2025)، يهدف إلى معالجة عقبات توصيل المياه والكهرباء للمباني المخالفة، مع تخفيض الرسوم بنسبة تصل إلى 75% لتشجيع الترخيص، وفق ما أكده أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال لقاء مع عدد من النواب اليوم.

وناقش الطرفان تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع توجيهات الملك عبدالله الثاني.

فيما كشف الشواربة عن خطة أمانة عمان الاستراتيجية (2022-2026) التي تشمل تطوير البنية التحتية، كشبكات تصريف الأمطار، وافتتاح “شاطئ عمان السياحي” قبل منتصف 2024.

وأشار النائب خميس عطية إلى دعم كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، لمشاريع الأمانة، خاصة مشروع “الباص سريع التردد” الذي حقق نجاحاً ملحوظاً.

وبحث أمين عمان مع النواب، تسهيل ترخيص المباني المخالفة مع ضمان الحق العام وسيادة القانون، وإجراءات تحسين خدمات النقل والصحة والبيئة ضمن الخطة الخمسية، وتعزيز الشراكات بين الأمانة ومجلس النواب لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.