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ولي العهد: الشراكة الأردنية الأوروبية تعزز التعاون الاقتصادي والاستقرار في الإقليم

29 يناير 2025
ولي العهد: الشراكة الأردنية الأوروبية تعزز التعاون الاقتصادي والاستقرار في الإقليم

وطنا اليوم:قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، إن الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة في بروكسل يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي ويعزز التعاون الاقتصادي والأمن والاستقرار في الإقليم.
وكان سموه قد رافق جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقاءات منفصلة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. إضافة إلى جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا.


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