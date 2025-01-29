الملك يلتقي العاهل البلجيكي في بروكسل

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في بروكسل، اليوم الأربعاء، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.

وبحث اللقاء مستجدات المنطقة، إذ جرى التأكيد على حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.