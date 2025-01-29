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مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ينهي زيارته إلى غزة

29 يناير 2025
مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ينهي زيارته إلى غزة

وطنا اليوم:زار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم، ممر نتساريم في قطاع غزة، برفقة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ويتكوف وديرمر استعرضا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتفقدا المركبات على طريق نتساريم.
وفي وقت لاحق من اليوم، سيلتقي ويتكوف برئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
تعد هذه أول زيارة لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إلى قطاع غزة منذ ما لا يقل عن 15 عاما، حسب “أكسيوس”.
كما أفادت تقارير سابقة بأن ويتكوف طلب لقاء المجندات الأربع اللاتي تم إطلاق سراحهن من أسر حماس، ليري إلباغ، كارينا أرييف، دانييلا جلبوع، ونعامة ليفي.
ومن المتوقع أن ينقل ويتكوف رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفيد بضرورة تنفيذ صفقة الرهائن بالكامل، وحث إسرائيل على حل الخلافات الأمنية والسياسية الداخلية.


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