بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التوثيق الملكي يعرض وثيقة تاريخية بمناسبة ذكرى ميلاد الملك

29 يناير 2025
التوثيق الملكي يعرض وثيقة تاريخية بمناسبة ذكرى ميلاد الملك

وطنا اليوم:عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تاريخية بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تبرز الصفحة الرئيسة من العدد الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني من عام 1963 لجريدة “الأردن”، والتي تظهر الاحتفاء بعيد الميلاد الأول لجلالته الذي كان حينها الأمير عبدالله.
وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الصفحة تناولت عناوين عدة تعبر عن أهمية الحدث في قلوب الأردنيين؛ إذ جسدت هذه المناسبة السعيدة مشاعر الفخر والفرح على المستويين الوطني والشعبي، بوصفها ذكرى ولادة الابن البكر لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال.
ولفت المركز إلى أن الصحيفة سلطت الضوء على مظاهر الاحتفال الوطني الكبير الذي عم أرجاء المملكة في تلك المناسبة التي تعبر عن عمق الانتماء والولاء للأسرة الهاشمية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة التاريخية تعيد إلى الأذهان لحظة خاصة من تاريخ الأردن، وتظهر مدى الترابط الوثيق بين الشعب الأردني وقيادته الهاشمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025