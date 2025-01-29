التوثيق الملكي يعرض وثيقة تاريخية بمناسبة ذكرى ميلاد الملك

وطنا اليوم:عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تاريخية بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تبرز الصفحة الرئيسة من العدد الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني من عام 1963 لجريدة “الأردن”، والتي تظهر الاحتفاء بعيد الميلاد الأول لجلالته الذي كان حينها الأمير عبدالله.

وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الصفحة تناولت عناوين عدة تعبر عن أهمية الحدث في قلوب الأردنيين؛ إذ جسدت هذه المناسبة السعيدة مشاعر الفخر والفرح على المستويين الوطني والشعبي، بوصفها ذكرى ولادة الابن البكر لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال.

ولفت المركز إلى أن الصحيفة سلطت الضوء على مظاهر الاحتفال الوطني الكبير الذي عم أرجاء المملكة في تلك المناسبة التي تعبر عن عمق الانتماء والولاء للأسرة الهاشمية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة التاريخية تعيد إلى الأذهان لحظة خاصة من تاريخ الأردن، وتظهر مدى الترابط الوثيق بين الشعب الأردني وقيادته الهاشمية.