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المخرج فيصل بني المرجة يعود إلى سورية بعد غياب 13 عامًا قضاها في الولايات المتحدة

29 يناير 2025
المخرج فيصل بني المرجة يعود إلى سورية بعد غياب 13 عامًا قضاها في الولايات المتحدة

وطنا اليوم – عاد المخرج السينمائي فيصل بني المرجة إلى أرض الوطن، في خطوة تعكس ارتباطه العميق بجذوره وحبه لوطنه. وكانت أولى محطاته فور وصوله زيارة خاله السيد جميل قدّور، البالغ من العمر 95 عاماً، وهو آخر من تبقى له من عمومته وأخواله، في لقاء عاطفي مليء بالمحبة والوفاء.
‎ويستعد بني المرجة للعودة بقوة إلى المشهد الفني، حيث بدأ بوضع الترتيبات اللازمة لاستئناف نشاطه الإخراجي، والعمل على مسلسل تاريخي مميز سيكون محطة جديدة في مسيرته الفنية.
‎كل التوفيق للمخرج فيصل بني المرجة في خطواته القادمة، وبانتظار أعماله التي ستضيف إبداعًا جديدًا للدراما السورية.


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