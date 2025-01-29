القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجار ومهربي المواد المخدرة ومروجيها كافّة، حيث تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع تسع قضايا نوعية وحملات أمنيّة في مختلف مناطق المملكة وأُلقي القبض خلالها على 17 شخصاً من مروجي وتجار المخدرات ومهربيها وتضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أولى وأبرز تلك القضايا كانت تنفيذ سلسلة مداهمات على مهربين للمخدرات ممن تعاملوا مع عناصر ومهربين خارج المملكة لإدخال المواد المخدرة ضمن اختصاص البادية الشمالية، فبعد جمع المعلومات حول عدد منهم والتأكد من نشاطاتهم الجرمية وأماكن وجودهم نفذت سلسلة مداهمات متتالية عليهم، إذ ألقي القبض على ستة مهربين مضيفا انه واثناء المداهمات ومن خلال معلومات وردت جرى ضبط 50 كغم من مادة الحشيش المخدر (349 كفاً) وما زال التحقيق جار لتحديد لمن تعود تلك الكميات من المخدرات .

وضمن مناطق شرق العاصمة نفذت كوادر مكافحة المخدرات ومديرية الشرطة حملة أمنيّة على مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات وأفضت الحملة عن إلقاء القبض على 8 أشخاص منهم وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة والأسلحة النارية .

وفي منطقة الأغوار الجنوبية أُلقي القبض على ثلاثة مروجين للمخدرات بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم 15 كفاً من مادة الحشيش المخدرة، فيما دوهم في محافظة العقبة تاجر للمواد المخدرة ومطلوب ومصنف بالخطر وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة .

وتابع أنه في البادية الوسطى أُلقي القبض على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته 14 كف حشيش وكمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة، كما وضبطت 11 كف حشيش مع تاجر للمخدرات في إحدى مناطق البادية الوسطى كذلك.

وفي البادية الشمالية أُلقي القبض على مطلوبين اثنين بقضايا مخدرات من المصنفين بالخطرين بعد مداهمتهما في قضيتين منفصلتين وضبط بحوزتهما كمّيات من المواد المخدرة، وفي محافظة إربد دوهم مروج للمخدرات وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة