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العرموطي: قوانين الحكومة وتعديلاتها تستند على الجباية

29 يناير 2025
العرموطي: قوانين الحكومة وتعديلاتها تستند على الجباية

وطنا اليوم:أكد النائب صالح العرموطي، أن الحكومة تلتف على وعود مناقشات الموازنة العامة، بعدم فرض الضرائب على الأردنيين، بوضع رسوم وغرامات من خلال مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب.
وقال العرموطي ” الحكومة في أول غزواتها انكسرت عصاتها “، وما تفرضه على الأردنيين ضمن مشاريع القوانين من رسوم وغرامات يضر بالمواطنين أصحاب الدخل المحدود الذي لا يتجاوز 300 دينار”.
واعترض رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي “الإصلاح ” حول الغرامة الواردة ضمن المادة 6 من مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.


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